Вашингтон не даст властям Украины денег до тех пор, пока Владимир Зеленский не придёт с миром. Об этом заявил министр торговли США Говард Латник.

«Зеленскому было необходимо услышать напрямую от финансирующих его Соединённых Штатов: «Мы не дадим тебе денег, пока ты не придёшь к нам с миром», — пояснил он в интервью Fox News.