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2 марта, 15:46

«Денег не дадим»: В США сделали резкое заявление о финансировании Киева

Министр Латник: Вашингтон не даст Киеву денег, пока Зеленский не придёт с миром

Вашингтон не даст властям Украины денег до тех пор, пока Владимир Зеленский не придёт с миром. Об этом заявил министр торговли США Говард Латник.

«Зеленскому было необходимо услышать напрямую от финансирующих его Соединённых Штатов: «Мы не дадим тебе денег, пока ты не придёшь к нам с миром», — пояснил он в интервью Fox News.

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А ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский является актёром, который вымогает у всех деньги. В Конгрессе США отметили, что он губит свободу слова в своей стране и не даёт угаснуть конфликту на Украине. Сам же глава киевского режима выразил уверенность, что Незалежной будет крайне сложно выжить, если США прекратят финансирование Киева.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Дарья Нарыкова
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