Сын Трампа хочет увидеть, как Зеленский будет побеждать Россию без денег США
Дональд Трамп-младший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Сын американского президента Дональд Трамп-младший предложил Владимиру Зеленскому попробовать «пойти и победить в войне» без безграничного спонсорства со стороны США. Об этом он сообщил у себя в соцсети Х.
«Зеленскому правда стоит просто пойти и выиграть войну без наших бесконечных долларов. Посмотрим, как это сработает», — написал Трамп-младший.
Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский был ужасен в качестве украинского президента, а теперь он пытается сделать всё, чтобы война не закончилась. При этом помощник американского лидера Уолц считает, что конфликту на Украине уже приходит конец.