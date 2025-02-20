«Эра войны» на Украине закончилась — Белый дом

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News заявил , что «эра войны» на Украине подошла к концу. По его словам, администрация Дональда Трампа намерена сосредоточиться на поиске политических решений вместо дальнейшего финансирования конфликта.

«Эра бесконечной жестокой войны, сопровождающейся смертями и разрушениями по обе стороны и стоящей сотни миллиардов [долларов] и сотни тысяч, если не миллионов, жизней, завершена. Президент Трамп ясно дал понять, что намерен положить конец этой войне и что все стороны должны поддерживать это», — заявил Уолтц.