Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 18:32

Трамп заявил, что Зеленскому придётся искать компромиссы ради мира

Трамп: Киев должен будет пойти на уступки ради мирного урегулирования конфликта

Киеву придётся пойти на уступки, чтобы добиться мирного урегулирования в конфликте с Россией. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

«Всегда приходится идти на компромиссы. Без компромиссов невозможно заключить ни одну сделку. Так что, безусловно, [Зеленскому] придётся пойти на некоторые компромиссы», — констатировал американский лидер.

«Он сегодня приоделся!»: Трамп на встрече с Зеленским оценил его лук с милитари лонгсливом
«Он сегодня приоделся!»: Трамп на встрече с Зеленским оценил его лук с милитари лонгсливом

Напомним, сегодня в Белом доме проходят переговоры между американским лидером и Зеленским. По плану около 21:00 по Москве они должны подписать сделку по украинским недрам. Однако похоже, что мероприятие пошло не по плану — бывший игрок в КВН начал пререкаться с вице-президентом Штатов Джей-Ди Вэнсом в прямом эфире, после слов замглавы США о том, что из-за политики Киева на Украине почти закончилось мужское население, на что юморист зачем-то предложил политику съездить на фронт. Американский лидер прокомментировал перепалку, указав киевскому гостю, что тот выказывает Штатам неуважение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar