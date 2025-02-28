Трамп заявил, что Зеленскому придётся искать компромиссы ради мира
Трамп: Киев должен будет пойти на уступки ради мирного урегулирования конфликта
Киеву придётся пойти на уступки, чтобы добиться мирного урегулирования в конфликте с Россией. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.
«Всегда приходится идти на компромиссы. Без компромиссов невозможно заключить ни одну сделку. Так что, безусловно, [Зеленскому] придётся пойти на некоторые компромиссы», — констатировал американский лидер.
Напомним, сегодня в Белом доме проходят переговоры между американским лидером и Зеленским. По плану около 21:00 по Москве они должны подписать сделку по украинским недрам. Однако похоже, что мероприятие пошло не по плану — бывший игрок в КВН начал пререкаться с вице-президентом Штатов Джей-Ди Вэнсом в прямом эфире, после слов замглавы США о том, что из-за политики Киева на Украине почти закончилось мужское население, на что юморист зачем-то предложил политику съездить на фронт. Американский лидер прокомментировал перепалку, указав киевскому гостю, что тот выказывает Штатам неуважение.
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