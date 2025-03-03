Зеленский заявил о нежелании обсуждать своё фиаско в Белом доме
Зеленский заявил, что не хочет обсуждать свой конфликт с Трампом
Владимир Зеленский отказался обсуждать перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Экс-комик всё ещё верит в собственную «конструктивность» и положительный исход конфликта на Украине.
«Я не хочу обсуждать, что произошло. Я понимаю это. Я не хотел бы говорить о том, почему это произошло», — цитирует Зеленского украинское издание «Страна.ua».
Он также отметил, что не видит смысла продолжать укрепление отношений между Киевом и Вашингтоном в текущих условиях. Зеленский высказал уверенность в том, что «эта ситуация станет историей» и впереди обе страны ожидают более значимые события.
Напомним, что 28 февраля прошли скандальные переговоры между Трампом и Зеленским. Лидер Штатов выразил недовольство реакцией Украины на оказываемую помощь. Зеленский возмутился и нагрубил Трампу. В Белом доме считают, что теперь глава киевского режима должен публично извиниться за своё поведение. На Украине заявили, что глава киевского режима имеет мировоззрение школьника, который верит в силу мысли.
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