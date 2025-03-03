Зеленский заявил о нежелании обсуждать своё фиаско в Белом доме

Владимир Зеленский отказался обсуждать перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Экс-комик всё ещё верит в собственную «конструктивность» и положительный исход конфликта на Украине.

«Я не хочу обсуждать, что произошло. Я понимаю это. Я не хотел бы говорить о том, почему это произошло», — цитирует Зеленского украинское издание «Страна.ua».