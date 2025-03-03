Оскандалившийся Зеленский заявил о готовности вновь приехать к Трампу, но с условием

Оскандалившийся в Вашингтоне Владимир Зеленский выразил готовность вновь встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, если тот предложит встречу «для обсуждения конкретных вопросов». Слова главы киевского режима приводит агентство Bloomberg.

«Мы достойны равноправного диалога.... [Если Трамп пригласит] для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьёзных вопросов и реальных, решительных действий и ответов — я приеду», — сказал Зеленский.