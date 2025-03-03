Оскандалившийся Зеленский заявил о готовности вновь приехать к Трампу, но с условием
Зеленский заявил, что готов приехать к Трампу для решения «реальных проблем»
Оскандалившийся в Вашингтоне Владимир Зеленский выразил готовность вновь встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, если тот предложит встречу «для обсуждения конкретных вопросов». Слова главы киевского режима приводит агентство Bloomberg.
«Мы достойны равноправного диалога.... [Если Трамп пригласит] для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьёзных вопросов и реальных, решительных действий и ответов — я приеду», — сказал Зеленский.
Он также отметил, что открыт к любому формату «конструктивного сотрудничества» с Вашингтоном.
Ранее советник по нацбезопасности президента США Майк Уолтц усомнился в готовности Зеленского урегулировать конфликт. Кроме того, в Штатах намекнули, что не против отставки главы киевского режима. Тем временем Трамп хочет, чтобы Зеленский публично извинился за выходки в Белом доме.
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