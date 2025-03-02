«Очевидная вещь»: В США оценили перспективу членства Украины в НАТО
Советник Трампа Уолтц: США не видят Украину членом НАТО
Вашингтон не видит Украину членом НАТО, в настоящее время — это очевидно. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Одна вещь является очевидной — мы не видим, чтобы Украина была членом НАТО», — указал он в интервью CNN.
А ранее и сам американский лидер подтвердил, что Украина может забыть о членстве в НАТО. По словам республиканца, именно стремление Киева вступить в Североатлантический альянс послужило поводом для конфликта.
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