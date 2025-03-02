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2 марта, 15:32

«Очевидная вещь»: В США оценили перспективу членства Украины в НАТО

Советник Трампа Уолтц: США не видят Украину членом НАТО

Вашингтон не видит Украину членом НАТО, в настоящее время — это очевидно. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Одна вещь является очевидной — мы не видим, чтобы Украина была членом НАТО», — указал он в интервью CNN.

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А ранее и сам американский лидер подтвердил, что Украина может забыть о членстве в НАТО. По словам республиканца, именно стремление Киева вступить в Североатлантический альянс послужило поводом для конфликта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Aybetova

Дарья Нарыкова
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