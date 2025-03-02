«Очевидная вещь»: В США оценили перспективу членства Украины в НАТО

Вашингтон не видит Украину членом НАТО, в настоящее время — это очевидно. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Одна вещь является очевидной — мы не видим, чтобы Украина была членом НАТО», — указал он в интервью CNN.