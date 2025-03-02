В США усомнились в готовности Зеленского урегулировать конфликт на Украине

США не уверены в том, что Владимир Зеленский готов добросовестно вести переговоры для урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал помощник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Для нас было непонятно, готов ли Зеленский добросовестно вести переговоры для прекращения конфликта», — подчеркнул он в интервью телеканалу CNN.