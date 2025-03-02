В США усомнились в готовности Зеленского урегулировать конфликт на Украине
Уолтц: США сомневаются в стремлении Зеленского добросовестно вести переговоры
США не уверены в том, что Владимир Зеленский готов добросовестно вести переговоры для урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал помощник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Для нас было непонятно, готов ли Зеленский добросовестно вести переговоры для прекращения конфликта», — подчеркнул он в интервью телеканалу CNN.
Помощник республиканца отметил, что после конфликта в Белом доме США не уверены, что смогут усадить обе стороны за стол переговоров.
Напомним, что 28 февраля прошли скандальные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Республиканец выразил недовольство реакцией Украины на оказываемую помощь. Трамп напомнил, что Киев не продержался бы в боевых действиях против России и трёх дней, если бы не американские деньги и западное оружие. Зеленский возмутился и нагрубил Трампу. В Белом доме считают, что теперь глава киевского режима должен публично извиниться за своё поведение. А на Украине считают, что Зеленский пойдёт на дно и утащит страну за собой.
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