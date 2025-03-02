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2 марта, 05:24

«Имеем дело с невменяемым»: В Раде ждут самого страшного после «концерта» Зеленского в Белом доме

Дубинский: Владимир Зеленский пойдёт на дно и утащит Украину за собой

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, выразил мнение, что Владимир Зеленский не попытается восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом, что может негативно сказаться на Украине.

Он отметил, что если бы на месте Зеленского был разумный политик, он бы нашел способ извиниться перед Трампом и выйти из сложной ситуации. Дубинский также добавил, что все разговоры о выдающейся внешней политике Зеленского и скрытых смыслах скандала в Белом доме лишены оснований. По его словам, Зеленский, под влиянием глобалистов, действует неадекватно и рискует потянуть страну за собой на дно.

«Но мы имеем дело с невменяемым, Эго которого раздуто до необъятных размеров глобалистами. Поэтому будет попытка сыграть репризу «врагу не сдается наш гордый Варяг», пойти на дно и — важно — утащить всех за собой», — заключил нардеп.

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Многие политики убеждены, что учинённый Зеленским в Белом доме скандал не останется для него без последствий. Так, генсек НАТО Рютте призвал Зеленского наладить отношения с Трампом, а в Совфеде заявили о конце «эпохи Зеленского». Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что речь Зеленского в Белом доме навредила Европейскому союзу. Американский сенатор Круз, в свою очередь, назвал визит Зеленского «худшим в истории» Белого дома. В Раде назвали ссору Зеленского с Трампом «началом конца» для Украины.

Оксана Попова
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