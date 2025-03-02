Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, выразил мнение, что Владимир Зеленский не попытается восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом, что может негативно сказаться на Украине.

Он отметил, что если бы на месте Зеленского был разумный политик, он бы нашел способ извиниться перед Трампом и выйти из сложной ситуации. Дубинский также добавил, что все разговоры о выдающейся внешней политике Зеленского и скрытых смыслах скандала в Белом доме лишены оснований. По его словам, Зеленский, под влиянием глобалистов, действует неадекватно и рискует потянуть страну за собой на дно.