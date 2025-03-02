«Худшая в истории»: В Сенате США ёмко охарактеризовали встречу Зеленского и Трампа

Поведение Владимира Зеленского в Белом доме вызвало гнев у американского сенатора Теда Круза. По его мнению, украинский политик упустил возможность договориться о мире с Дональдом Трампом и намеренно встал на путь конфронтации.

«Зеленский пришёл в Овальный кабинет и решил, что может побороться с Трампом, может оскорблять и принижать его. Без преувеличений, это войдёт в историю как худшая встреча в Белом доме», — заявил Круз в своём подкасте.

По словам сенатора, у бывшего комика была простейшая задача: прийти и попросить Трампа о хорошем мире для Украины. Однако Зеленский решил, якобы он «умнее всех».