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2 марта, 02:06

«Худшая в истории»: В Сенате США ёмко охарактеризовали встречу Зеленского и Трампа

Американский сенатор Круз назвал визит Зеленского «худшим в истории» Белого дома

Поведение Владимира Зеленского в Белом доме вызвало гнев у американского сенатора Теда Круза. По его мнению, украинский политик упустил возможность договориться о мире с Дональдом Трампом и намеренно встал на путь конфронтации.

«Зеленский пришёл в Овальный кабинет и решил, что может побороться с Трампом, может оскорблять и принижать его. Без преувеличений, это войдёт в историю как худшая встреча в Белом доме», — заявил Круз в своём подкасте.

По словам сенатора, у бывшего комика была простейшая задача: прийти и попросить Трампа о хорошем мире для Украины. Однако Зеленский решил, якобы он «умнее всех».

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Переговоры между Трампом и Зеленским состоялись 28 февраля и завершились скандалом. Президент США выразил недовольство реакцией Украины на оказываемую помощь и тем, как иностранный гость вёл себя на встрече. В Белом доме считают, что теперь Зеленский должен публично извиниться за своё поведение.

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Х / White House

Антон Голыбин
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