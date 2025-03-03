США потребовали от Зеленского извиниться на камеру

Соединённые Штаты требуют от Владимира Зеленского публичных извинений на камеру ради заключения сделки по ресурсам. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на высокопоставленных чиновников Белого дома

«Ничего в вопросе сделки не сдвинется с мёртвой точки, пока Зеленский не выйдет перед камерами и не принесёт чёткие извинения за своё поведение в Овальном кабинете», — приводит телеканал слова источников.