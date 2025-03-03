США потребовали от Зеленского извиниться на камеру
Fox News: США хотят от Зеленского извинений на камеру ради заключения сделки
Соединённые Штаты требуют от Владимира Зеленского публичных извинений на камеру ради заключения сделки по ресурсам. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на высокопоставленных чиновников Белого дома
«Ничего в вопросе сделки не сдвинется с мёртвой точки, пока Зеленский не выйдет перед камерами и не принесёт чёткие извинения за своё поведение в Овальном кабинете», — приводит телеканал слова источников.
Напомним, что 28 февраля прошли скандальные переговоры между Трампом и Зеленским. Лидер Штатов выразил недовольство реакцией Украины на оказываемую помощь. Зеленский возмутился и нагрубил Трампу. В Белом доме считают, что теперь глава киевского режима должен публично извиниться за своё поведение. На Украине заявили, что глава киевского режима имеет мировоззрение школьника, который верит в силу мысли.
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