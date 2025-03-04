Поставки военной помощи Киеву от США прекратились ранним утром 4 марта

Поставки Украине военной помощи США прекратились около 4.30 мск во вторник, 4 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон приостанавливают всю военную помощь Украине. Поставки будут прекращены до тех пор, пока президент США не увидит, что киевский режим пересмотрел свою позицию и готов как можно скорее завершить конфликт. Позже стало известно, что Киев может лишиться и европейской поддержки: главы стран ЕС приостанавливают разработку нового пакета военной помощи на сумму 20 миллиардов евро из-за несогласия Венгрии.