В Европе развернули колонны с военной техникой по пути на Украину по приказу Трампа

Украина перестанет получать оружие не только от США, но и то американское снаряжение, которое находится на территории Европы. Президент Штатов Дональд Трамп приказал остановить отправку всего американского вооружения и не важно, где конкретно его на данный момент хранят, сообщает газета New York Post (NYP).

Временная приостановка американской военной помощи затрагивает вооружение, которое сейчас находится в пути на самолётах и кораблях. Также распоряжение президента США распространяется и на колонны с военной техникой, которые уже стояли в транзитных зонах в Польше. Теперь вооружение вернут на места хранения.