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4 марта, 06:40

В Европе развернули колонны с военной техникой по пути на Украину по приказу Трампа

NYP: Решение США о приостановке помощи Украине коснулось и оружия в Европе

Украина перестанет получать оружие не только от США, но и то американское снаряжение, которое находится на территории Европы. Президент Штатов Дональд Трамп приказал остановить отправку всего американского вооружения и не важно, где конкретно его на данный момент хранят, сообщает газета New York Post (NYP).

Временная приостановка американской военной помощи затрагивает вооружение, которое сейчас находится в пути на самолётах и кораблях. Также распоряжение президента США распространяется и на колонны с военной техникой, которые уже стояли в транзитных зонах в Польше. Теперь вооружение вернут на места хранения.

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Напомним, что Дональд Трамп издал распоряжение о приостановке всей иностранной помощи, предоставляемой США, на срок в 90 дней. Он отметил, что финансирование может быть возобновлено по истечении этого времени после тщательной оценки каждой отдельной программы. В настоящее время суд в США требует от президента страны возобновления поддержки, поскольку его администрация не исполнила предыдущее решение о снятии заморозки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Наталья Афонина
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