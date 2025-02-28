В ООН приостановили помощь в регионах Украины
Организация Объединённых Наций приостановила свои программы финансовой помощи в ключевых областях Украины из-за уменьшения финансирования со стороны США. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«На Украине денежные программы — ключевой элемент гуманитарного реагирования, охвативший 1 млн человек в 2024 году — были приостановлены в ключевых регионах», — сказал генсек, отметив обеспокоенность в связи с уменьшением финансирования США.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп подписал указ о заморозке всей помощи предоставляемой США иностранным государствам на 90 дней. Тогда он заявил, что финансирование может быть продолжено в конце этого срока после индивидуального анализа каждой программы. Теперь суд в США добивается от лидера страны возобновления поддержки, поскольку его команда не стала выполнять прошлое постановление о разморозке.
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