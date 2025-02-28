Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 19:40

В ООН приостановили помощь в регионах Украины

Организация Объединённых Наций приостановила свои программы финансовой помощи в ключевых областях Украины из-за уменьшения финансирования со стороны США. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«На Украине денежные программы — ключевой элемент гуманитарного реагирования, охвативший 1 млн человек в 2024 году — были приостановлены в ключевых регионах», — сказал генсек, отметив обеспокоенность в связи с уменьшением финансирования США.

Трамп поддержал статью 5 устава НАТО, но исключил её применение на Украине
Трамп поддержал статью 5 устава НАТО, но исключил её применение на Украине

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп подписал указ о заморозке всей помощи предоставляемой США иностранным государствам на 90 дней. Тогда он заявил, что финансирование может быть продолжено в конце этого срока после индивидуального анализа каждой программы. Теперь суд в США добивается от лидера страны возобновления поддержки, поскольку его команда не стала выполнять прошлое постановление о разморозке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / nexus 7

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar