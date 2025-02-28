В ООН приостановили помощь в регионах Украины

Организация Объединённых Наций приостановила свои программы финансовой помощи в ключевых областях Украины из-за уменьшения финансирования со стороны США. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«На Украине денежные программы — ключевой элемент гуманитарного реагирования, охвативший 1 млн человек в 2024 году — были приостановлены в ключевых регионах», — сказал генсек, отметив обеспокоенность в связи с уменьшением финансирования США.