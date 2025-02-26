Трампу дали менее 2 дней на разморозку иностранной помощи
AP: Суд дал администрации Трампа менее 2 дней на разморозку иностранной помощи
Суд в США добивается от президента страны Дональда Трампа возобновления поддержки зарубежных государств, поскольку его команда не стала выполнять прошлое постановление о разморозке. Американскому лидеру дали менее двух дней на исполнение, сообщает агентство Associated Press.
«Во вторник федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на разблокировку иностранной помощи США на миллиарды долларов, заявив, что администрация не продемонстрировала никаких признаков выполнения его судебного постановления об ослаблении заморозки финансирования, выданного около двух недель назад», — говорится в публикации.
В Агентстве США по Международному развитию (USAID) заявили, что за это время не был осуществлён ни один платёж. Некоммерческие организации тоже эту информацию подтвердили.
Напомним, что 21 января Дональд Трамп подписал указ о заморозке всей помощи предоставляемой США иностранным государствам на 90 дней. Тогда он отметил, что финансирование может быть продолжено в конце этого срока после индивидуального анализа каждой программы. К примеру, из-за приостановки на складах в Америку осталось более 500 тонн еды, которая может испортиться.
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