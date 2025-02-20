«Политика стратегического молчания»: USAID настроило Украину, Грузию и Молдавию против РФ
RT: USAID настроило Украину, Грузию и Молдавию против России
Скандально известное агентство USAID настроило Украину, Грузию и Молдавию против России. К такому выводу пришли аналитики RT, изучив доклады американского ведомства. В частности, USAID ожидало от лояльных СМИ не просто сотрудничества, но и «согласия с политикой стратегического молчания», а также готовности «развенчивать» враждебные источники информации.
Правительства де-факто зависимых стран, согласно рекомендациям агентства, должны были «провести исследования по выявлению информационных беспорядков», иначе говоря, взять СМИ под контроль. К примеру, Украине после избрания Владимира Зеленского была установлена тотальная цензура. В докладах говорится, что «определять качественные и некачественные СМИ» должен был надзорный орган, а за «дезинформацию» предполагалась уголовная ответственность, включая огромные сроки и штрафы.
«Демократические режимы пытаются найти оптимальный баланс в стремлении контролировать нарративы, зачастую оправдывая эти действия борьбой с дезинформацией» — так в USAID объяснили реальные цели борьбы с «дезинформацией».
По аналогии с Украиной американское агентство работало также с Грузией, Молдавией и другими постсоветскими странами. Там USAID стремилось «повысить потенциал и укрепить устойчивость партнёров и союзников для сдерживания агрессии». Разумеется, источником «дезинформации» были объявлены Россия и Китай, причём не только СМИ, но и официальные лица двух стран.
Согласно официальным документам, USAID провозгласило свой целью «противодействие влиянию» РФ. Такая же задача ставилась перед Госдепартаментом США. А более подробно о деятельности американского агентства можно прочитать в материале RT.
Напомним, после прихода к власти президент США Дональд Трамп начал борьбу с USAID. В частности, Илон Маск раскритиковал агентство USAID, назвав его преступной организацией. Позже Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио временным главой USAID. Также Белый дом показал список «нелепых трат» USAID. Тем временем USAID уличили в финансировании выборов в Грузии в преддверии протестов. А ещё были раскрыты масштабы финансовой помощи Украине со стороны агентства. Не остался в стороне и премьер Виктор Орбан, который обвинил USAID в подготовке госпереворота в Венгрии.
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