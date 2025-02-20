Скандально известное агентство USAID настроило Украину, Грузию и Молдавию против России. К такому выводу пришли аналитики RT, изучив доклады американского ведомства. В частности, USAID ожидало от лояльных СМИ не просто сотрудничества, но и «согласия с политикой стратегического молчания», а также готовности «развенчивать» враждебные источники информации.

Правительства де-факто зависимых стран, согласно рекомендациям агентства, должны были «провести исследования по выявлению информационных беспорядков», иначе говоря, взять СМИ под контроль. К примеру, Украине после избрания Владимира Зеленского была установлена тотальная цензура. В докладах говорится, что «определять качественные и некачественные СМИ» должен был надзорный орган, а за «дезинформацию» предполагалась уголовная ответственность, включая огромные сроки и штрафы.

«Демократические режимы пытаются найти оптимальный баланс в стремлении контролировать нарративы, зачастую оправдывая эти действия борьбой с дезинформацией» — так в USAID объяснили реальные цели борьбы с «дезинформацией».

По аналогии с Украиной американское агентство работало также с Грузией, Молдавией и другими постсоветскими странами. Там USAID стремилось «повысить потенциал и укрепить устойчивость партнёров и союзников для сдерживания агрессии». Разумеется, источником «дезинформации» были объявлены Россия и Китай, причём не только СМИ, но и официальные лица двух стран.