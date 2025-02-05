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Регион
5 февраля, 13:09

USAID уличили в финансировании выборов в Грузии в преддверии протестов

USAID направило больше ста миллионов долларов на выборы в Грузии перед протестами

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило более 100 миллионов долларов на выборы в Грузии, где в октябре вспыхнули протесты после победы партии «Грузинская мечта», выступающей за укрепление связей с Москвой и против антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные портала ForeignAssistance.gov.

Служба государственной безопасности Грузии сообщила о приезде троих граждан Сербии из организации «Канвас» в сентябре прошлого года. Они обучали молодежь и представителей НПО методам свержения власти, финансируемым USAID. В результате спикер парламента Шалва Папуашвили обвинил агентство во вмешательстве в политические дела страны.

В 2024 году USAID выделило 8,58 миллиона долларов на программы по укреплению верховенства закона; 6,33 миллиона на поддержку избирательного и политического процессов; 4,35 миллиона на вовлечение гражданского общества. Эти инициативы стали частью крупнейших направлений финансирования агентства в Грузии. В общей сложности на страну агентство выделило 111,5 миллиона долларов.

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Напомним, что USAID, по официальной версии, управляет зарубежной гуманитарной помощью и содействует развитию стран. Оно стало одной из крупнейших правительственных организаций США, обеспечивая более половины всей американской помощи за границей и работая в более чем ста странах. С момента своего основания агентство сталкивалось с критикой и скандалами. Недавно Илон Маск предложил ликвидировать USAID, а спикер ГД Вячеслав Володин заявил о превращении USAID в криминальную сеть с биолабораториями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DCStockPhotography

Оксана Попова
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