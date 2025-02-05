Агентство США по международному развитию (USAID) выделило более 100 миллионов долларов на выборы в Грузии, где в октябре вспыхнули протесты после победы партии «Грузинская мечта», выступающей за укрепление связей с Москвой и против антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные портала ForeignAssistance.gov.

Служба государственной безопасности Грузии сообщила о приезде троих граждан Сербии из организации «Канвас» в сентябре прошлого года. Они обучали молодежь и представителей НПО методам свержения власти, финансируемым USAID. В результате спикер парламента Шалва Папуашвили обвинил агентство во вмешательстве в политические дела страны.

В 2024 году USAID выделило 8,58 миллиона долларов на программы по укреплению верховенства закона; 6,33 миллиона на поддержку избирательного и политического процессов; 4,35 миллиона на вовлечение гражданского общества. Эти инициативы стали частью крупнейших направлений финансирования агентства в Грузии. В общей сложности на страну агентство выделило 111,5 миллиона долларов.