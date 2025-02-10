Орбан обвинил USAID в подготовке госпереворота в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американское агентство по международному развитию USAID под предлогом оказания помощи на самом деле занималось продвижением политического влияния США и финансировало попытки свержения властей, в частности, в Венгрии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook*.

«Президент США решил раскрыть информацию о том, кому и сколько средств выделяли различные государственные учреждения Соединённых Штатов за последние годы. Оказалось, что либеральная мировая элита использовала американский бюджет для финансирования своих идеологических целей по всему миру. Это выдавалось за помощь, но на самом деле служило инструментом политического влияния», — отметил Орбан.

Он также добавил, что после публикации данных о деятельности USAID в США возник «огромный скандал», ведь средства использовались для действий, направленных на разрушение сообществ, поддержку миграции, подрыв традиционных семейных ценностей и финансирование гендерных инициатив. Более того, агентство поддерживало только те темы, которые были связаны с левыми партиями, финансируя соответствующие СМИ, медиаплатформы и гражданские организации.

«Это способствовало укреплению власти левых, и все эти средства были направлены на свержение правительства. Другими словами, их целью было усиление оппозиционных партий и свержение венгерского правительства», — подчеркнул премьер-министр.