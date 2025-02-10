От блогеров до судей: Какие СМИ и ведомства Украины жили на деньги США и как их отрабатывали Остановка финансирования программ USAID привела к панике в украинской медиасфере. Однако выяснилось, что это лишь верхушка айсберга: американские миллиарды осваивались практически во всех министерствах и ведомствах Украины. Кого кормило USAID? 9 февраля, 21:15 Кого USAID содержало на Украине. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Dugguphotovala

Что произошло с украинскими блогерами и СМИ

Начало февраля Незалежная встретила паникой украинских медиа, массово жаловавшихся на остановку финансирования своей деятельности со стороны USAID. На всех публичных площадках — в YouTube, Facebook*, Instagram*, на страницах известных изданий — появились объявления о сборе пожертвований на работу редакций.

Многие топовые русофобствующие блогеры заявили, что пересмотрели свою рекламную политику и теперь готовы размещать рекламу игорных заведений, табачных и алкогольных компаний и получать донаты от любых организаций и фирм, не интересуясь, кто за ними стоит и чем занимаются учредители, — главное, мол, чтобы те не сильно вмешивались в их творчество.

На страницах «Экономической правды» из группы некогда влиятельного общественно-политического издания «Украинская правда» появилась плашка с предупреждением о переходе на платную подписку. Само головное издание теперь призывает вступить в платный клуб читателей газеты. За месячный взнос — от 600 до 2,3 тысячи рублей по курсу — подписчики будут чуть раньше видеть новости холдинга и иметь право вступать в переписку с изданием и предлагать ему темы для статей.

«Осторожно! Вскоре доступ к материалам «Экономической правды» может стать платным», — гласит предупреждение на сайте издания. Фото © epravda.com.ua

Отметим, «Украинская правда» («УП») — это знаковое для Незалежной издание, созданное погибшим в 2000 году журналистом Георгием Гонгадзе. Его смерть на Украине долгие годы связывали с вторым президентом Незалежной Леонидом Кучмой, и она же послужила причиной взлёта популярности «УП».

Газету Гонгадзе открыл сразу после своего визита в Вашингтон и посвятил её критике Кучмы и его окружения. Спустя полгода журналисту кто-то отрезал голову — и вслед за этим с трибуны Верховной рады прозвучали знаменитые записи «плёнок Мельниченко», на которых похожий на президентский голос, по сути, заказывал убийство Гонгадзе. Скандал вызвал огромный резонанс и стал предвестником «оранжевой революции» 2004 года. А «УП» с тех пор на долгие годы стала флагманом среди наводнивших Украину прозападных СМИ.

Кому давало деньги USAID

Тем интереснее, что на днях именно «Экономическая правда» опубликовала полный список получателей средств USAID, из которого становится ясно, что американская рука помощи дотянулась практически до всех сфер деятельности страны. При его изучении начинает казаться, что паника в украинских медиа лишь верхушка айсберга.

«Вступай в клуб читателей «Украинской правды»!» — взывает флагман прозападных СМИ в Незалежной. Фото © club.pravda.com.ua

«С начала войны 24 февраля 2022 года USAID выделило 2,6 миллиарда долларов на гуманитарную помощь, пять миллиардов долларов помощи направлено на развитие и 30 миллиардов долларов выделено в форме прямой бюджетной поддержки», — говорилось в одном из отчётов на сайте агентства (сейчас эти материалы можно найти только в архиве — новая администрация президента США остановила работу портала).

По данным секретариата Кабинета министров, к концу 2024 года на Украине работало 39 программ USAID, общий годовой бюджет которых составлял почти 4,3 млрд долларов. Все они были долгосрочными и рассчитанными до 2029 года. Больше всего денег американские налогоплательщики вложили в «развитие демократии и прав человека» — почти 1,1 млрд — и в развитие экономики и критической инфраструктуры — по 1,15 и 1,4 млрд долларов соответственно.

Кстати, возможно, эти цифры дают ответ, откуда у украинских властей десятки миллионов гривен на строительство дорог или ремонты административных или социальных объектов на прифронтовых территориях.

Один из контрактов на ремонт дорог — почти 48 млн гривен, или 112,3 млн рублей по текущему курсу. Фото © СТРАНА.ua

Как USAID формировало повестку на Украине

СМИ, соцсети, гражданские активисты

Выяснилось, что до 90% СМИ Незалежной существовали на гранты агентства дяди Сэма. Наиболее одиозные, не только нанёсшие максимальный урон российско-украинским отношениям, но и боровшиеся с любым инакомыслием на Украине:

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ), которая включает в себя национальные телевизионные каналы «Перший», «Суспильне культура», «Суспильне спорт», радиоканалы «Украинское радио», «Радио Проминь», «Радио культура», «Радиоточка», «Радио Украина Интернейшнл». Насчитывает 24 региональных филиала, а также широко представлена в Интернете.

Национальное информационное агентство «Укринформ».

Информационное агентство «Лигабизнесинформ».

«Украинская правда» и издания одноимённого холдинга: «Экономическая правда», «Народная правда», «ТаблоID» и др.

Журнал и информационно-новостной интернет-ресурс «Новое время».

Независимое украинское агентство журналистских расследований «Слідство.Інфо».

Телеканал Hromadske и радиостанция «Громадське радио», которые появились ровно с началом Евромайдана в 2013 году. Кстати, радиостанция на Украине появлялась и раньше, тогда она финансировалась международным фондом «Возрождение» — одним из проектов Джорджа Сороса в Незалежной.

Интернет-издание «Детектор медіа», принадлежащее одноимённой общественной организации.

Аналитическое интернет-издание Zaxid.net, вещающее из Львова.

Группа антикоррупционных и информационных проектов популярного на Украине журналиста-расследователя Дениса Бигуса Bihus Info. Как и Hromadske, появилась точно с началом переворота на Майдане осенью 2013 года.

Но не только СМИ. Помощь получали десятки (если не сотни) различных общественных организаций. Среди них, например, есть и «Пласт» — национальная скаутская организация Украины, созданная в начале прошлого века и известная тем, что в ней состоял целый ряд идеологов украинского нацизма, включая Степана Бандеру. Подразделения организации активно реставрировались по всей стране ещё с конца 80-х и за это время сумели привлечь в свои ряды десятки тысяч молодых украинцев.

Кроме неё, различные правозащитные, ветеранские организации, общества за чистоту родного языка, союзы исследователей украинской античности (со времён Ющенко расцвели и такие), школы политической аналитики, институты национальной памяти и культуры Украины, филиалы одиозной международной организации Transparency International, разбросанные по стране.

Популярный на Украине блогер-расследователь Денис Бигус работал на деньги USAID. Фото © Youtube / BIHUS info

Не смогли американские налогоплательщики пройти мимо и «стратегического» национального меньшинства Украины — крымских татар. Один из получателей грантов USAID — «Крымскотатарский ресурсный центр».

А также с десяток различных центров по борьбе с коррупцией и центров «демократических изменений».

Сфера образования

Особым вниманием агентства пользовались образовательные учреждения. В списке получателей американского финансирования, опубликованном «Экономической правдой», — длинный перечень высших учебных заведений, расположенных, без преувеличения, на территории всей Украины. Судя по названиям, все они ключевые — государственные вузы, национальные университеты.

Ещё в мае 2022 года в редакцию Life.ru с только что освобождённой территории Херсонской области приехали учебники, по которым учились украинские школьники и студенты. Большинство из них носили маркировку USAID.

Типичное русофобское содержание украинского учебника истории. Фото © LIFE

В учебниках истории, с которыми ознакомился Лайф, украинцы представлены как нация, на протяжении веков якобы угнетаемая русскими. Особенно тяжело украинцам жилось, разумеется, в советские годы. Против «московских захватчиков и оккупантов» в борьбе участвовали практически все слои украинского общества. А неоценимую поддержку и помощь Украине в годы «восстановления независимости» оказывали, разумеется, США.

Общее место для всех них — понятие Русского мира, которое авторы представляют как ужасающее явление, к которому нужно проявлять лишь нетерпимость. Например, согласно учебнику истории за 11-й класс, Русский мир на Украине взращивался с 1991-го по 2013 год путём усиления зависимости украинской экономики от России, постановки под контроль сферы связи и телекоммуникаций, ослабления украинской армии благодаря сокращению её численности и уменьшения срока службы срочников.

По мнению украинских историков, сделать возможным это стало благодаря российским агентам, которым удалось проникнуть в Министерство обороны Украины, Генеральный штаб, СБУ и там закрепиться на руководящих должностях.

Подобного рода чтиво заполняло множество библиотек по всей стране — тоже адресатов американских денег.

В USAID денег на образование не жалели. Фото © uz.usembassy.gov

Министерства и ведомства

Отдельная строка расходов USAID — министерства и ведомства Украины. Все они являются получателями помощи из США:

Минцифры;

Минюст;

Министерство молодёжи и спорта;

Минприроды;

Минсоцполитики;

секретариат уполномоченного Верховной рады по правам человека;

Министерство культуры и стратегических коммуникаций;

Аппарат СНБО;

Госслужба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства;

Минздрав;

Государственная таможенная служба;

Государственная налоговая служба;

офис Генерального прокурора.

По проекту «Справедливость для всех» деньги USAID перечислялись на счета:

Государственной судебной администрации;

Минюста Украины;

Верховного суда;

Национальной школы судей;

Высшего антикоррупционного суда;

Высшего совета правосудия;

Высшей квалификационной комиссии судей.

В своём аккаунте соцсети Х Илон Маск опубликовал скрины с сайта USAID, где указывается, что агентство принимало участие в финансировании цветных революций на Украине, в Грузии, Киргизии и Ливане. Фото © Х / Elon Musk

По проекту «Восстановление и ответственность через права человека (Правозащита)» получатели — секретариат уполномоченного Верховной рады по правам человека и офис Генерального прокурора.

Деньги «Содействия добропорядочности в публичном секторе (Pro-Integrity)» перечислялись секретариату Кабинета министров Украины, Национальному агентству по вопросам государственной службы, Национальному агентству по вопросам противодействия коррупции, Госслужбе финансового мониторинга.

Судя по списку, отдельное внимание США уделяли Юго-Востоку Украины и её центральным регионам. Миллионы долларов расходовались на такие проекты, как «Демократическое управление в Восточной Украине», «Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность (DOBRE)» и «Повышение эффективности работы и подотчётности органов местного самоуправления (ГОВЕРЛА)».

Приветственный экран украинского мобильного приложения «Дия» — аналог российских «Госуслуг». Фото © Drive2

Помощь USAID получали администрации районов, небольших городов и сёл, посёлков. В перечне — различные поселковые и городские советы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской областях.

Наконец, американские деньги участвовали в разработке и реализации национальных продуктов — аналога российских «Госуслуг» «Дия», а также портала госзакупок «Прозорро».

* По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Авторы Евгений Кузнецов