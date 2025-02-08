Трампу помешали отозвать сотрудников USAID по всему миру и отправить их в отпуск

Суд в США временно запретил президенту страны Дональду Трампу отозвать на родину сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и отправить их в административный отпуск. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на постановление судьи Карла Николза.

«Федеральный судья поздно в пятницу временно заблокировал план администрации Трампа по отправке тысяч сотрудников USAID в отпуск в полночь», — утверждает издание.