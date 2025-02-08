Трампу помешали отозвать сотрудников USAID по всему миру и отправить их в отпуск
Суд временно запретил Трампу отозвать сотрудников USAID по всему миру в США
Суд в США временно запретил президенту страны Дональду Трампу отозвать на родину сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и отправить их в административный отпуск. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на постановление судьи Карла Николза.
«Федеральный судья поздно в пятницу временно заблокировал план администрации Трампа по отправке тысяч сотрудников USAID в отпуск в полночь», — утверждает издание.
Трамп планировал отправить порядка 2,2 тысячи сотрудников USAID в административный отпуск и до 14 февраля включительно вывезти их из стран, где они работают. Николз приостановил этот план и постановил восстановить в должностях около 500 отстранённых от работы сотрудников агентства. Новое слушание назначено на 12 февраля.
Ранее Илон Маск раскритиковал USAID и обещал ликвидировать агентство. Позднее Трамп назначил Марка Рубио на должность главы организации для ревизии деятельности и возможной реструктуризации. 5 февраля на сайте USAID было объявлено, что с полуночи 7 февраля агентство приостанавливает деятельность, оставляя лишь небольшую часть персонала для выполнения критически важных задач и программ. Также Белый дом опубликовал список самых «нелепых трат» агентства USAID.
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