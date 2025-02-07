«Будет хуже, чем Афганистан»: В USAID пугают Трампа катастрофой из-за закрытия агентства
Financial Times: Решение Трампа закрыть USAID грозит ему катастрофой
Неназванный сотрудник американского Агентства по международному развитию (USAID) заявил, что решение президента США закрыть структуру приведёт к катастрофе и станет провалом хуже, чем вывод войск из Афганистана. Об этом пишет Financial Times.
«Это Афганистан Трампа... Это будет хуже, чем Афганистан, потому что мы не только выходим без предупреждения, но ещё и Илон Маск пишет, что USAID — это кучка преступников, и это хорошо укладывается в нарративы многих правительств, в странах которых мы ведем работу», — пожаловался аноним.
Также FT приводит мнение некоего неназванного американского чиновника, который полагает, что действия администрации Трампа в отношении USAID «ошеломляющие и безответственные». По его словам, безопасность сотрудников USAID за границей подвергается «неприемлемо высоким рискам».
Напомним, что ранее Илон Маск раскритиковал USAID и призвал ликвидировать агентство. Позднее президент США Дональд Трамп назначил Марка Рубио на должность главы организации для ревизии деятельности и возможной реструктуризации. 5 февраля на сайте USAID было объявлено, что с полуночи 7 февраля агентство приостанавливает деятельность, оставляя лишь небольшую часть персонала для выполнения критически важных задач и программ. Также Белый дом опубликовал список самых «нелепых трат» агентства USAID. В числе этих расходов выделяются сотни тысяч долларов, перечисленные некоммерческой организации, имеющей связи с признанными террористическими группировками. Также новая администрация США выступила против финансирования проектов, посвящённых правам трансгендеров* за пределами страны.
* В России международное ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено.
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