«Будет хуже, чем Афганистан»: В USAID пугают Трампа катастрофой из-за закрытия агентства

Неназванный сотрудник американского Агентства по международному развитию (USAID) заявил, что решение президента США закрыть структуру приведёт к катастрофе и станет провалом хуже, чем вывод войск из Афганистана. Об этом пишет Financial Times.

«Это Афганистан Трампа... Это будет хуже, чем Афганистан, потому что мы не только выходим без предупреждения, но ещё и Илон Маск пишет, что USAID — это кучка преступников, и это хорошо укладывается в нарративы многих правительств, в странах которых мы ведем работу», — пожаловался аноним.