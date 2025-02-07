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7 февраля, 08:06

Экс-глава USAID Пауэр назвала отказ от помощи одной из самых дорогих ошибок США

Приостановка международной помощи, инициированная администрацией Белого дома, считается одной из самых серьезных и дорогостоящих внешнеполитических ошибок в истории Соединенных Штатов. С таким мнением выступила Саманта Пауэр, ранее возглавлявшая Агентство США по международному развитию (USAID) при президенте Джо Байдене.

«Мы стали свидетелями одной из худших и самых затратных внешнеполитических ошибок в истории нашей страны. Менее чем через три недели после начала второго срока Дональда Трампа, он, бизнесмен Илон Маск и госсекретарь Марко Рубио закрыли программы USAID по всему миру», — написала она в своей статье для газеты The New York Times.

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Пауэр акцентировала внимание на том, что действия новой администрации «ставят под угрозу миллионы жизней» и «подрывают существование тысяч рабочих мест в США». Она также отметила риск утраты миллиардов долларов инвестиций в американский малый бизнес и сельское хозяйство, что может негативно сказаться как на национальной безопасности, так и на международном влиянии Соединенных Штатов.

«Последствия отмены этих программ будут ощущаться еще долгие годы», — добавила Пауэр.

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Напомним, что ранее Илон Маск раскритиковал USAID и призвал её ликвидировать. Позднее президент США Дональд Трамп назначил Марка Рубио на должность главы организации для ревизии деятельности и возможной реструктуризации. 5 февраля на сайте USAID было объявлено, что с полуночи 7 февраля агентство приостанавливает деятельность, оставляя лишь небольшую часть персонала для выполнения критически важных задач и программ.

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ТАСС / AP/Efrem Lukatsky

Марина Фещенко
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