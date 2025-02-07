Украина на грани коллапса: В Раде сделали тревожное заявление на фоне краха USAID
Дубинский: Украина рискует столкнуться с коллапсом госсистемы без денег USAID
Украинская государственная система оказалась на грани коллапса после прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом заявил в соцсетях депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По словам оппозиционного нардепа, все государственные структуры Незалежной напрямую зависели от средств USAID, которые служили «фундаментом работы госсектора».
«Сейчас, когда эти деньги отключили, вся система может рухнуть», — подчеркнул Дубинский.
Напомним, что только за последние три года Украина получила почти треть (27,2%) от общего объёма финансирования USAID. В 2022 году эта сумма составила около 10 млрд из 41 млрд бюджета агентства, в 2023 году — выросла до 16,5 млрд, а в 2024 году — сократилась до 6 млрд.
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