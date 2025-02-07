Украина на грани коллапса: В Раде сделали тревожное заявление на фоне краха USAID

Украинская государственная система оказалась на грани коллапса после прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом заявил в соцсетях депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Напомним, что только за последние три года Украина получила почти треть (27,2%) от общего объёма финансирования USAID. В 2022 году эта сумма составила около 10 млрд из 41 млрд бюджета агентства, в 2023 году — выросла до 16,5 млрд, а в 2024 году — сократилась до 6 млрд.