«Не надо было на коврижки вестись»: Володин раскритиковал живших на гранты USAID журналистов

Журналистам, которые осваивали гранты USAID, не следовало «вестись на коврижки», лучше бы они думали о стране. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«Те, кто осваивал гранты USAID, вот они там (на заграничных курортах — прим. Life.ru) всё время находились, а сейчас должны написать заявление о неправильном поведении. Не надо было на эти коврижки вестись, думать надо о стране», — заявил Володин.