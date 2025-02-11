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11 февраля, 10:00

«Не надо было на коврижки вестись»: Володин раскритиковал живших на гранты USAID журналистов

Володин: Журналистам, финансируемым USAID, не стоило «вестись на коврижки»

Журналистам, которые осваивали гранты USAID, не следовало «вестись на коврижки», лучше бы они думали о стране. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Володин высказался о журналистах, финансируемых USAID. Видео © Life.ru

«Те, кто осваивал гранты USAID, вот они там (на заграничных курортах — прим. Life.ru) всё время находились, а сейчас должны написать заявление о неправильном поведении. Не надо было на эти коврижки вестись, думать надо о стране», — заявил Володин.

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Напомним, 5 февраля на сайте USAID было объявлено, что с полуночи 7 февраля агентство приостанавливает деятельность, оставляя лишь небольшую часть персонала для выполнения критически важных задач и программ. Также Белый дом опубликовал список самых «нелепых трат» агентства USAID. При этом суд в США временно запретил президенту страны Дональду Трампу отозвать на родину сотрудников USAID по всему миру и отправить их в административный отпуск.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
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