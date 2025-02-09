Маск высмеял «независимые» СМИ в России и на Украине, оставшиеся без денег USAID
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск посмеялся над «независимыми» СМИ в России и на Украине, у которых теперь пропал источник финансирования в лице Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом миллиардер написал в соцсети Х.
«Независимые СМИ», надрываюсь от смеха», — с сарказмом отметил Маск, комментируя новость о том, что USAID приостанавливает спонсирование «независимых» СМИ в других странах. Перечень изданий предприниматель указывать не стал.
Ранее Илон Маск уже критиковал USAID и обещал ликвидировать агентство. Позднее Трамп назначил Марка Рубио на должность главы организации для ревизии деятельности и возможной реструктуризации. 5 февраля на сайте USAID было объявлено, что с полуночи 7 февраля агентство приостанавливает деятельность, оставляя лишь небольшую часть персонала для выполнения критически важных задач и программ. Также Белый дом опубликовал список самых «нелепых трат» агентства USAID. При этом суд в США временно запретил Трампу отозвать на родину сотрудников USAID по всему миру и отправить их в административный отпуск.
ТАСС / АР