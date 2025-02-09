Маск высмеял «независимые» СМИ в России и на Украине, оставшиеся без денег USAID

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск посмеялся над «независимыми» СМИ в России и на Украине, у которых теперь пропал источник финансирования в лице Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом миллиардер написал в соцсети Х.