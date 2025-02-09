«Я создаю компании с нуля»: Маск прокомментировал слухи о покупке TikTok

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, известный предприниматель Илон Маск заявил, что не планирует покупать социальную сеть TikTok. Об этом он сообщил на конференции в Германии, видеозапись с его выступлением опубликована на YouTube-канале Welt Documentary.

«Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok... Я не горю желанием купить TikTok », — сказал Маск.

Он также подчеркнул, что не приобретает компании только по экономическим причинам. Маск отметил, что предпочитает создавать их «с нуля», а не покупать уже существующие.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что китайские чиновники рассматривают возможность передачи управления операциями TikTok в США Илону Маску. Однако позже TikTok опроверг эту информацию, назвав её чистой выдумкой.