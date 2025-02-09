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Регион
9 февраля, 00:16

«Я создаю компании с нуля»: Маск прокомментировал слухи о покупке TikTok

Илон Маск заявил, что не планирует покупать TikTok

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, известный предприниматель Илон Маск заявил, что не планирует покупать социальную сеть TikTok. Об этом он сообщил на конференции в Германии, видеозапись с его выступлением опубликована на YouTube-канале Welt Documentary.

«Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok... Я не горю желанием купить TikTok », — сказал Маск.

Он также подчеркнул, что не приобретает компании только по экономическим причинам. Маск отметил, что предпочитает создавать их «с нуля», а не покупать уже существующие.

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Ранее агентство Bloomberg сообщало, что китайские чиновники рассматривают возможность передачи управления операциями TikTok в США Илону Маску. Однако позже TikTok опроверг эту информацию, назвав её чистой выдумкой.

Тем временем Илон Маск установил новый статус на своей странице в X. Теперь миллиардер называет себя «технической поддержкой Белого дома». Он поменял статус в профиле на фоне критики американских чиновников и общественников. Они оказались недовольны действиями DOGE.

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Х / Elon Musk

Артём Гапоненко
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