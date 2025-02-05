Илон Маск сменил статус в соцсети X на «техническую поддержку Белого дома»
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский предприниматель Илон Маск, который с недавних пор возглавляет ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), установил новый статус на своей странице в X. Теперь миллиардер называет себя «технической поддержкой Белого дома».
По данным газеты Politico, Маск поменял статус в профиле на фоне критики американских чиновников и общественников. Они оказались недовольны действиями DOGE по закрытию различных государственных программ и учреждений.
А в конце декабря 2024 года страницу Маска в Х можно было найти под псевдонимом «Кекиус Максимус» (Kekius Maximus). Новое имя было связано с криптовалютой, основанной на мемах с лягушонком Пепе и древнеримской тематикой. Кроме того, Маск менял аватарку профиля.