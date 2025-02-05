Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 14:42

Илон Маск сменил статус в соцсети X на «техническую поддержку Белого дома»

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский предприниматель Илон Маск, который с недавних пор возглавляет ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), установил новый статус на своей странице в X. Теперь миллиардер называет себя «технической поддержкой Белого дома».

По данным газеты Politico, Маск поменял статус в профиле на фоне критики американских чиновников и общественников. Они оказались недовольны действиями DOGE по закрытию различных государственных программ и учреждений.

Маск инициировал проверку очередного американского ведомства
Маск инициировал проверку очередного американского ведомства

А в конце декабря 2024 года страницу Маска в Х можно было найти под псевдонимом «Кекиус Максимус» (Kekius Maximus). Новое имя было связано с криптовалютой, основанной на мемах с лягушонком Пепе и древнеримской тематикой. Кроме того, Маск менял аватарку профиля.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Илон Маск
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar