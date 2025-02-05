Илон Маск сменил статус в соцсети X на «техническую поддержку Белого дома»

Американский предприниматель Илон Маск, который с недавних пор возглавляет ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), установил новый статус на своей странице в X. Теперь миллиардер называет себя «технической поддержкой Белого дома».

По данным газеты Politico, Маск поменял статус в профиле на фоне критики американских чиновников и общественников. Они оказались недовольны действиями DOGE по закрытию различных государственных программ и учреждений.