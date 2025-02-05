Маск инициировал проверку очередного американского ведомства

Команда бизнесмена Илона Маска, возглавляющего департамент эффективности госуправления (DOGE), приступила к тщательной проверке в сфере влияния Минобразования США. Об этом докладывает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей министерства.

«Вы, вероятно, знаете, что DOGE, как и другие федеральные департаменты, работает здесь над обещанием президента Трампа американскому народу реформировать федеральную бюрократию, поэтому мы собираемся повысить эффективность OCR (Управления по гражданским правам. — Прим. Life.ru) и образования в целом», — заявил и.о. помощника секретаря управления Крейг Трейнор.