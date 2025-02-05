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Регион
5 февраля, 06:06

Маск инициировал проверку очередного американского ведомства

NYT: Команда Маска начала инспекцию в министерстве образования США

Команда бизнесмена Илона Маска, возглавляющего департамент эффективности госуправления (DOGE), приступила к тщательной проверке в сфере влияния Минобразования США. Об этом докладывает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей министерства.

«Вы, вероятно, знаете, что DOGE, как и другие федеральные департаменты, работает здесь над обещанием президента Трампа американскому народу реформировать федеральную бюрократию, поэтому мы собираемся повысить эффективность OCR (Управления по гражданским правам. — Прим. Life.ru) и образования в целом», — заявил и.о. помощника секретаря управления Крейг Трейнор.

Агентство отмечает, что такая мера является очередным шагом команды Маска к реализации плана о реформах федерального правительства. Это можно расценивать как расширение сфер влияния миллиардера. Он запустил руки в полдюжины государственных аппаратов, пишет NYT.

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Тем временем департамент по повышению эффективности правительства США (DOGE) выяснил, что американский Минфин выделял деньги, которые потом начислялись мошенническим организациям и террористическим группировкам. Помимо того, Илон Маск объявил войну Агентству по международному развитию (USAID) и успешно её выиграл.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Николай Рюмин
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