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Регион
25 января, 14:57

«WSJ врёт»: Илон Маск отреагировал на сообщения о финансовых проблемах соцсети X

Маск опроверг письмо WSJ о финансовых проблемах платформы X

Американский бизнесмен Илон Маск опроверг информацию в письме Wall Street Journal (WSJ) о том, что компания X Corp. столкнулась с финансовыми проблемами. Своё заявление миллиардер опубликовал в соцсети Х.

«Это сообщение ложно. Я не отправлял такого электронного письма. WSJ врёт», — написал Маск.

В электронном письме WSJ, которое предприниматель якобы отправил сотрудникам платформы Х, сообщалось об отсутствии стагнации числа пользователей и недостаточной выручки компании. Однако Маск назвал эту информацию ложью.

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Ранее европейские министры начали покидать соцсеть Х из-за «зиги» Маска. Напомним, что во инаугурации президента США Дональда Трампа бизнесмен приложил ладонь к сердцу и сделал жест, в котором многие увидели нацистское приветствие. Миллиардер заявил, что исполнил «Салют Беллами» — старый американский ритуал из 1892 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку предпринимателю.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Алена Пенчугина
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