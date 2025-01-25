«WSJ врёт»: Илон Маск отреагировал на сообщения о финансовых проблемах соцсети X
Маск опроверг письмо WSJ о финансовых проблемах платформы X
Американский бизнесмен Илон Маск опроверг информацию в письме Wall Street Journal (WSJ) о том, что компания X Corp. столкнулась с финансовыми проблемами. Своё заявление миллиардер опубликовал в соцсети Х.
«Это сообщение ложно. Я не отправлял такого электронного письма. WSJ врёт», — написал Маск.
В электронном письме WSJ, которое предприниматель якобы отправил сотрудникам платформы Х, сообщалось об отсутствии стагнации числа пользователей и недостаточной выручки компании. Однако Маск назвал эту информацию ложью.
Ранее европейские министры начали покидать соцсеть Х из-за «зиги» Маска. Напомним, что во инаугурации президента США Дональда Трампа бизнесмен приложил ладонь к сердцу и сделал жест, в котором многие увидели нацистское приветствие. Миллиардер заявил, что исполнил «Салют Беллами» — старый американский ритуал из 1892 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку предпринимателю.
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