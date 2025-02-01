TikTok удалил русофобскую песню после жалобы властей Казахстана

Министр объяснил, что в этой песне есть нецензурные ругательства в адрес россиян. По его словам, ведомство направило аналогичные обращения в адрес администраций ряда интернет-ресурсов и онлайн-платформ. Трек «Йоу, русские» был удалён с площадки 27 января. Кочетов добавил, что песня или её фрагменты были зафиксированы на 22 иностранных площадках в Сети, в том числе на видеохостинге YouTube и в VK.