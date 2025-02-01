TikTok удалил русофобскую песню после жалобы властей Казахстана
TikTok после обращения Минкульта Казахстана удалил песню «Йоу, русские»
Приложение TikTok удалило песню «Йоу, русские» после жалобы Минкультуры Казахстана. Об этом заявил глава ведомства Евгений Кочетов.
Министр объяснил, что в этой песне есть нецензурные ругательства в адрес россиян. По его словам, ведомство направило аналогичные обращения в адрес администраций ряда интернет-ресурсов и онлайн-платформ. Трек «Йоу, русские» был удалён с площадки 27 января. Кочетов добавил, что песня или её фрагменты были зафиксированы на 22 иностранных площадках в Сети, в том числе на видеохостинге YouTube и в VK.
«По всем обнаруженным случаям были направлены уведомления соответствующим администрациям для принятия мер по удалению песни», — приводит ТАСС слова министра.
А ранее Life.ru писал, что песня певца Шуры (Александра Медведева) «Твори добро» вошла в школьные учебники Казахстана. Артист узнал об этом, когда получил в подарок учебник. Директор Шуры отметил, что песня была написана в очень тяжёлый для его подопечного период.
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