Мизулина призналась, что ждёт возвращения TikTok в Россию

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призналась, что ждёт полноценного возвращения социальной сети TikTok в Россию. Во время выступления на встрече с молодёжью в Рязани она призналась, что сама временно прекратила использовать платформу. Также глава ЛБИ убеждена, что TikTok и все его достоинства не используются на территории страны в полной мере.

«У меня нет сейчас TikTok. Я его временно не использую. Очень жду, кстати, возвращения TikTok в полной мере в нашей стране… Многие из вас продолжают пользоваться TikTok, несмотря на те ограничения, которые есть. Я считаю, что этот инструмент, эта платформа несколько недооценена государством как площадка для работы с молодёжью, для продвижения нашей истории, нашей культуры, ну и вообще всей красоты нашей страны», — сказала Мизулина на встрече с молодёжью в Рязани.

Мизулина подчеркнула, что государство не вводило никаких ограничений на работу сервиса. По её мнению, TikTok уже готовится к масштабному возвращению и вскоре снова будет функционировать на территории РФ.