«Других проблем нет»: Мизулина раскритиковала Госдуму за дискуссии вокруг хита «Сигма бой»

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила депутатов Государственной думы, которые обсуждают нашумевший трек «Сигма бой». Член Общественной палаты заявила, что в стране есть более важные проблемы, чем эта песня.

«Сигма бой» уже всерьёз обсуждают депутаты Госдумы, включая целых руководителей фракций. Будто других проблем в стране нет. Вирусный трек, сегодня есть, завтра нет. Среди молодёжи он многих раздражает, как говорят подростки», — написала Мизулина.