«Других проблем нет»: Мизулина раскритиковала Госдуму за дискуссии вокруг хита «Сигма бой»
Мизулина осудила депутатов Госдумы, обсуждающих популярный трек «Сигма бой»
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила депутатов Государственной думы, которые обсуждают нашумевший трек «Сигма бой». Член Общественной палаты заявила, что в стране есть более важные проблемы, чем эта песня.
«Сигма бой» уже всерьёз обсуждают депутаты Госдумы, включая целых руководителей фракций. Будто других проблем в стране нет. Вирусный трек, сегодня есть, завтра нет. Среди молодёжи он многих раздражает, как говорят подростки», — написала Мизулина.
Она также заявила, что может предоставить десятки примеров «шедевральных» песенных текстов, которые входят в список обращений в Генпрокуратуру и МВД.
Напомним, что немецкий депутат Европарламента Нела Риль выступила против песни «Сигма бой», утверждая, что она отражает патриархальные и пророссийские идеологии, оказывая негативное влияние на молодёжь. Вопросы по поводу хита также возникли и в России. Представители движения «Сорок сороков» обратились в Генпрокуратуру РФ из-за откровенного танца школьниц. Однако депутат Виталий Милонов встал на защиту девочек, призвав не устраивать травлю блогершам. Он охарактеризовал эту песню как «музыкальный прорыв» и «могильную плиту» для западной цивилизации.
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