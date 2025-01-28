«Страшного там нет»: В Госдуме защитили трек «Сигма бой» от упрёков в сексуализации детей

В Госдуме встали на защиту завирусившейся песни «Сигма бой» юных исполнительниц Betsy и Марии Янковской на фоне обвинений в сексуализации детей. По словам депутата Светланы Бессараб, нет никакой необходимости запрещать этот трек, как требуют некоторые люди в России и в странах ЕС.

«Если ко всем без исключения исполнителям, в том числе к молодёжи, относиться с требованием немедленно запретить, то мы далеко продвигаться не будем. Я помню только то, что девочка поёт про мальчика. Что в этом такого? Судя по припеву, ничего страшного там не наблюдала», — высказалась Бессараб в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».