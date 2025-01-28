«Страшного там нет»: В Госдуме защитили трек «Сигма бой» от упрёков в сексуализации детей
Депутат Госдумы Бессараб: Нет необходимости запрещать песню «Сигма бой» в РФ
Исполнительницы «Сигмы бой». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/betsy_real
В Госдуме встали на защиту завирусившейся песни «Сигма бой» юных исполнительниц Betsy и Марии Янковской на фоне обвинений в сексуализации детей. По словам депутата Светланы Бессараб, нет никакой необходимости запрещать этот трек, как требуют некоторые люди в России и в странах ЕС.
«Если ко всем без исключения исполнителям, в том числе к молодёжи, относиться с требованием немедленно запретить, то мы далеко продвигаться не будем. Я помню только то, что девочка поёт про мальчика. Что в этом такого? Судя по припеву, ничего страшного там не наблюдала», — высказалась Бессараб в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Напомним, против песни «Сигма бой» выступила немецкий депутат Европарламента Нела Риль. Она считает, что эта композиция отражает патриархальные и пророссийские идеологии и негативно воздействует на молодёжь. К хиту возникли вопросы и в России. В Генпрокуратуру РФ обратились представители движения «Сорок сороков» из-за откровенного танца школьниц. На защиту девчонок встал депутат Виталий Милонов. Он призвал не устраивать травлю блогершам. Он считает, что эта песня стала «музыкальным прорывом», а также «могильной плитой» для западной цивилизации.