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28 января, 08:45

«Страшного там нет»: В Госдуме защитили трек «Сигма бой» от упрёков в сексуализации детей

Депутат Госдумы Бессараб: Нет необходимости запрещать песню «Сигма бой» в РФ

Исполнительницы «Сигмы бой». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/betsy_real

Исполнительницы «Сигмы бой». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/betsy_real

В Госдуме встали на защиту завирусившейся песни «Сигма бой» юных исполнительниц Betsy и Марии Янковской на фоне обвинений в сексуализации детей. По словам депутата Светланы Бессараб, нет никакой необходимости запрещать этот трек, как требуют некоторые люди в России и в странах ЕС.

«Если ко всем без исключения исполнителям, в том числе к молодёжи, относиться с требованием немедленно запретить, то мы далеко продвигаться не будем. Я помню только то, что девочка поёт про мальчика. Что в этом такого? Судя по припеву, ничего страшного там не наблюдала», — высказалась Бессараб в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

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Напомним, против песни «Сигма бой» выступила немецкий депутат Европарламента Нела Риль. Она считает, что эта композиция отражает патриархальные и пророссийские идеологии и негативно воздействует на молодёжь. К хиту возникли вопросы и в России. В Генпрокуратуру РФ обратились представители движения «Сорок сороков» из-за откровенного танца школьниц. На защиту девчонок встал депутат Виталий Милонов. Он призвал не устраивать травлю блогершам. Он считает, что эта песня стала «музыкальным прорывом», а также «могильной плитой» для западной цивилизации.

Алёна Зиновьева
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