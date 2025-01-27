«Поддержим девчонок!» Милонов встал на защиту напугавшего Европу русского хита «Сигма бой»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил не устраивать травлю блогершам Betsy (она же Светлана Чертищева) и Марии Янковской, которые являются исполнительницами хита «Сигма бой». По его словам, эта песня стала «музыкальным прорывом», а также «могильной плитой» для западной цивилизации.

«Наезжать на них неправильно. Это по сути дела прорыв. Не будем забывать, что в мире существует не только классическая музыка. Давайте поддержим девчонок, не будем на них наезжать. Давайте сделаем так, чтобы русская музыка звучала по всему миру. Это будет могильной плитой для фашистских режимов, которые развились в так называемой цивилизованной демократии», — сказал парламентарий в видеообращении в Телеграм-канале.