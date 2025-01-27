«Поддержим девчонок!» Милонов встал на защиту напугавшего Европу русского хита «Сигма бой»
Депутат Милонов назвал «могильной плитой» для Запада русский хит «Сигма бой»
Исполнительницы «Сигмы бой». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/betsy_real
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил не устраивать травлю блогершам Betsy (она же Светлана Чертищева) и Марии Янковской, которые являются исполнительницами хита «Сигма бой». По его словам, эта песня стала «музыкальным прорывом», а также «могильной плитой» для западной цивилизации.
Милонов вступился за исполнительниц хита «Сигма бой». Видео © Телеграм / ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
«Наезжать на них неправильно. Это по сути дела прорыв. Не будем забывать, что в мире существует не только классическая музыка. Давайте поддержим девчонок, не будем на них наезжать. Давайте сделаем так, чтобы русская музыка звучала по всему миру. Это будет могильной плитой для фашистских режимов, которые развились в так называемой цивилизованной демократии», — сказал парламентарий в видеообращении в Телеграм-канале.
Накануне сообщалось, что на декабрьском заседании Европейского парламента в Страсбурге немецкий политик Нела Риль из социально-либеральной партии Volt предложила запретить песню «Сигма бой», исполненную российскими блогерами Бетси и Марией Янковской. Также и в России к хиту возникли вопросы. В частности движение «Сорок сороков» попросило Генпрокуратуру проверить песню из-за откровенных танцев школьниц в клипе. Тем временем трек «Сигма бой» вошёл в международный чарт Billboard, заняв седьмую строчку.