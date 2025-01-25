В работе TikTok в России произошёл массовый сбой

Жители России жалуются на плохую работу приложения TikTok. Число жалоб на детекторе «Сбой.рф» превышает уже 20 тысяч.

В работе TikTok в России произошёл сбой. Скриншот © «Сбой.рф»

По информации портала, число жалоб на работу приложения по состоянию на 25 января составляет 21493. В основном, о сбоях сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского края, Новосибирской, Челябинской и Свердловской областей. Другой детектор сбоев — Downdetector — показывает, что люди сталкиваются с долгой загрузкой TikTok. Кроме того, россияне не могут войти в личный кабинет и быстро загрузить контент.