Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 09:59

Песков прокомментировал участившиеся сбои в Рунете

Песков: Борьба со сбоями в Рунете требует дополнительных усилий

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал вдаваться в детали причин сбоев в Рунете и предложил направить соответствующие вопросы в Роскомнадзор. Речь об этом зашла в беседе с журналистами в пятницу. Он подчеркнул, что для обеспечения стабильности работы Сети необходимо принимать дополнительные меры.

«Действительно, наблюдаются сбои, и это требует дополнительных усилий для обеспечения бесперебойной работы. Ответственность за это лежит на соответствующих органах», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о причинах сбоев.

Роскомнадзор опроверг использование ГРЧЦ для контроля запрещённых ресурсов
Роскомнадзор опроверг использование ГРЧЦ для контроля запрещённых ресурсов

В пятницу, 24 января, пользователи Рунета во второй раз за 10 дней столкнулись с массовым сбоем. На проблемы жалуются пользователи основных российских операторов. Часть сайтов не прогружается или работает медленно. Есть проблемы и с доступом в Telegram.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar