Песков прокомментировал участившиеся сбои в Рунете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал вдаваться в детали причин сбоев в Рунете и предложил направить соответствующие вопросы в Роскомнадзор. Речь об этом зашла в беседе с журналистами в пятницу. Он подчеркнул, что для обеспечения стабильности работы Сети необходимо принимать дополнительные меры.

«Действительно, наблюдаются сбои, и это требует дополнительных усилий для обеспечения бесперебойной работы. Ответственность за это лежит на соответствующих органах», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о причинах сбоев.