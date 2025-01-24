Песков прокомментировал участившиеся сбои в Рунете
Песков: Борьба со сбоями в Рунете требует дополнительных усилий
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал вдаваться в детали причин сбоев в Рунете и предложил направить соответствующие вопросы в Роскомнадзор. Речь об этом зашла в беседе с журналистами в пятницу. Он подчеркнул, что для обеспечения стабильности работы Сети необходимо принимать дополнительные меры.
«Действительно, наблюдаются сбои, и это требует дополнительных усилий для обеспечения бесперебойной работы. Ответственность за это лежит на соответствующих органах», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о причинах сбоев.
В пятницу, 24 января, пользователи Рунета во второй раз за 10 дней столкнулись с массовым сбоем. На проблемы жалуются пользователи основных российских операторов. Часть сайтов не прогружается или работает медленно. Есть проблемы и с доступом в Telegram.