Роскомнадзор опроверг использование ГРЧЦ для контроля запрещённых ресурсов
В пресс-службе Роскомнадзора опровергли информацию о том, что система мониторинга радиочастотного спектра используется для контроля запрещённых ресурсов. Там пояснили, что развиваемая Главным радиочастотным центром (ГРЧЦ) система нужна для выявления и устранения радиопомех.
«Данная система не связана с ограничением доступа к запрещённым ресурсам», — говорится в сообщении.
Опровержение РКН опубликовал в связи со статьёй, которая появилась на «Коммерсанте». Издание использовало недостоверную информацию о работе ГРЧЦ. В пресс-службе Роскомнадзора попросили СМИ публиковать только проверенную информацию.
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