Роскомнадзор опроверг использование ГРЧЦ для контроля запрещённых ресурсов

В пресс-службе Роскомнадзора опровергли информацию о том, что система мониторинга радиочастотного спектра используется для контроля запрещённых ресурсов. Там пояснили, что развиваемая Главным радиочастотным центром (ГРЧЦ) система нужна для выявления и устранения радиопомех.

«Данная система не связана с ограничением доступа к запрещённым ресурсам», — говорится в сообщении.