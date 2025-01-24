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Регион
24 января, 08:24

Пользователи Рунета во второй раз за 10 дней столкнулись с массовым сбоем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / metamorworks

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / metamorworks

С массовым сбоем столкнулись пользователи Рунета в пятницу, 24 января. На проблемы с сетью жалуются пользователи основных российских операторов. По их словам, часть сайтов не прогружается или работает медленно. Есть проблемы и с доступом в Telegram.

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Напомним, что 14 января в Рунете произошел крупный сбой, в результате которого не функционировали банковские приложения, а также не открывались ключевые сайты. В Роскомнадзоре тогда отметили, что это было «кратковременное нарушение связности», которое было устранено службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Марина Фещенко
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