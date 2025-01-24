Пользователи Рунета во второй раз за 10 дней столкнулись с массовым сбоем

С массовым сбоем столкнулись пользователи Рунета в пятницу, 24 января. На проблемы с сетью жалуются пользователи основных российских операторов. По их словам, часть сайтов не прогружается или работает медленно. Есть проблемы и с доступом в Telegram.

Напомним, что 14 января в Рунете произошел крупный сбой, в результате которого не функционировали банковские приложения, а также не открывались ключевые сайты. В Роскомнадзоре тогда отметили, что это было «кратковременное нарушение связности», которое было устранено службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.