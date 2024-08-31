Казахстанские школьники учатся самопознанию по очень личной песне Шуры, пишут СМИ

В курс по «Самопознанию» для четвёртого класса школ Казахстана добавили песню Шуры (Александра Медведева) «Твори добро». Об этом артист рассказал в эфире телеканала RTVI. По словам певца, он узнал об этом, когда получил в подарок учебник.

«Если дети в четвёртом классе читают стихотворения по куплету и встают после каждого урока… У меня до слёз. Когда мне показали видео, я чуть с ума не сошёл. Ради этого стоило жить. Значит, действительно, это не было настолько порочным, не перегибали палку. Очень тоненькая грань», — признался певец.

Директор Шуры Павел Депершмидт рассказал kp.ru, что сама песня была написана в очень сложный период жизни артиста. Тогда он лечился от онкологического заболевания, не имея точных прогнозов о своей судьбе, и этими строчками решил прощаться с миром. Итоговый вариант песни увидел свет только после новостей о возможном излечении.