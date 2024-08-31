Казахстанские школьники учатся самопознанию по очень личной песне Шуры, пишут СМИ
Песня певца Шуры «Твори добро» вошла в школьные учебники Казахстана
Певец Шура. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
В курс по «Самопознанию» для четвёртого класса школ Казахстана добавили песню Шуры (Александра Медведева) «Твори добро». Об этом артист рассказал в эфире телеканала RTVI. По словам певца, он узнал об этом, когда получил в подарок учебник.
«Если дети в четвёртом классе читают стихотворения по куплету и встают после каждого урока… У меня до слёз. Когда мне показали видео, я чуть с ума не сошёл. Ради этого стоило жить. Значит, действительно, это не было настолько порочным, не перегибали палку. Очень тоненькая грань», — признался певец.
Директор Шуры Павел Депершмидт рассказал kp.ru, что сама песня была написана в очень сложный период жизни артиста. Тогда он лечился от онкологического заболевания, не имея точных прогнозов о своей судьбе, и этими строчками решил прощаться с миром. Итоговый вариант песни увидел свет только после новостей о возможном излечении.
Недавно певец Шура заявил, что его радует мода на исполнение патриотических песен среди российских исполнителей. Самой культовой песней из таковых артист назвал «Твори добро на всей земли, твори добро другим во благо».