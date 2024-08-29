Шура нескромно ответил на вопрос, кто самый патриотичный певец в России
Певец Шура назвал песню «Твори добро» самой патриотичной
Певец Шура. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
Певец Шура очень доволен, что в последнее время многие артисты начали исполнять патриотические песни. Однако самая яркая из таковых принадлежит ему, заявил Александр Медведев в беседе с сайтом MK.ru.
«Я же уже столько лет пою, наверное, самую патриотическую песню: «Твори добро на всей земле». Её любят во всех уголках нашей большой страны. У меня есть в репертуаре и песни военных лет», — говорит Шура.
На вопрос, кто является самым патриотичным артистом в России, Шура нескромно ответил, что это он сам.
Недавно певец Шура на международном конкурсе «Новая волна» проболтался, рассказав, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) по настоянию родителей всё-таки прошла курс лечения в центре для реабилитации людей с зависимостями. Сейчас уже всё хорошо, отметил артист.