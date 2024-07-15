"Пробило башку": Шура вспомнил о бесценном совете Долиной, который спас ему жизнь в 90-е

Известный певец Александр Медведев, более известный как Шура, рассказал на VK Fest, как в 90-е годы ему приходилось выступать на концертах за защитной сеткой. Как сообщил исполнитель, это было сделано по совету певицы Ларисы Долиной, чтобы уберечься от летящих бутылок и от последующих серьёзных травм.

По словам Шуры, в то время зрители, наслаждаясь жизнью и концертами, часто бросали на сцену банки и бутылки. Однако такие действия не означали недовольства — напротив, люди просто хорошо проводили время.

"Мне однажды разбили голову зажигалкой Zippo. Девочка кинула, хотела мне подарить. Пробило башку. Ну, в девяностые так было, ребят", — поделился певец, чьи слова приводит корреспондент NEWS.ru.