Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 01:17

"Пробило башку": Шура вспомнил о бесценном совете Долиной, который спас ему жизнь в 90-е

Шура вспомнил, как в 90-е выступал за сеткой, спасаясь от летящих бутылок

Выступление Шуры в Минске. Обложка © VK / Шура (Александр Медведев) — Официальная группа

Выступление Шуры в Минске. Обложка © VK / Шура (Александр Медведев) — Официальная группа

Известный певец Александр Медведев, более известный как Шура, рассказал на VK Fest, как в 90-е годы ему приходилось выступать на концертах за защитной сеткой. Как сообщил исполнитель, это было сделано по совету певицы Ларисы Долиной, чтобы уберечься от летящих бутылок и от последующих серьёзных травм.

По словам Шуры, в то время зрители, наслаждаясь жизнью и концертами, часто бросали на сцену банки и бутылки. Однако такие действия не означали недовольства — напротив, люди просто хорошо проводили время.

"Мне однажды разбили голову зажигалкой Zippo. Девочка кинула, хотела мне подарить. Пробило башку. Ну, в девяностые так было, ребят", поделился певец, чьи слова приводит корреспондент NEWS.ru.

Милош Бикович на VK Fest рассказал, что для него значит русская культура
Милош Бикович на VK Fest рассказал, что для него значит русская культура

Ранее певец Шура в эфире "Шоу Воли" признался, что в 90-е годы, переехав в Москву, он какое-то время бомжевал и жил у проститутки. Она приютила его на полгода, после чего неожиданно исчезла, оставив Шуру с пекинесом. Артист отметил, что в то время ему было трудно сводить концы с концами.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • шура
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров