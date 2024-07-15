"Пробило башку": Шура вспомнил о бесценном совете Долиной, который спас ему жизнь в 90-е
Шура вспомнил, как в 90-е выступал за сеткой, спасаясь от летящих бутылок
Выступление Шуры в Минске. Обложка © VK / Шура (Александр Медведев) — Официальная группа
Известный певец Александр Медведев, более известный как Шура, рассказал на VK Fest, как в 90-е годы ему приходилось выступать на концертах за защитной сеткой. Как сообщил исполнитель, это было сделано по совету певицы Ларисы Долиной, чтобы уберечься от летящих бутылок и от последующих серьёзных травм.
По словам Шуры, в то время зрители, наслаждаясь жизнью и концертами, часто бросали на сцену банки и бутылки. Однако такие действия не означали недовольства — напротив, люди просто хорошо проводили время.
"Мне однажды разбили голову зажигалкой Zippo. Девочка кинула, хотела мне подарить. Пробило башку. Ну, в девяностые так было, ребят", — поделился певец, чьи слова приводит корреспондент NEWS.ru.
Ранее певец Шура в эфире "Шоу Воли" признался, что в 90-е годы, переехав в Москву, он какое-то время бомжевал и жил у проститутки. Она приютила его на полгода, после чего неожиданно исчезла, оставив Шуру с пекинесом. Артист отметил, что в то время ему было трудно сводить концы с концами.