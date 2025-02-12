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12 февраля, 18:44

Свыше 500 тысяч тонн продовольствия USAID могут сгнить на складах из-за указа Трампа

Более 500 тысяч тонн еды могут испортиться из-за приостановки помощи USAID

Более 500 тысяч тонн продовольствия, приобретённого США в рамках программ помощи, могут испортиться из-за приостановки финансирования за границей. Об этом говорится в отчёте Управления генерального инспектора USAID.

Поставки были заморожены после указа президента США Дональда Трампа от 20 января о 90-дневной приостановке зарубежной помощи. 24 января госсекретарь Марко Рубио разрешил исключения для продовольственной помощи, однако продукты, финансируемые через Товарно-кредитную корпорацию (CCC), оказались под угрозой.

«Так как этот источник финансирования не был указан в документе госсекретаря об отказе от чрезвычайной продовольственной помощи, эти товары оказались в подвешенном состоянии, что может привести к их порче», — указано в отчёте USAID.

Ранее Илон Маск раскритиковал USAID и обещал ликвидировать агентство. Позднее Трамп назначил Марка Рубио на должность главы организации для ревизии деятельности и возможной реструктуризации. 5 февраля на сайте USAID было объявлено, что с полуночи 7 февраля агентство приостанавливает деятельность, оставляя лишь небольшую часть персонала для выполнения критически важных задач и программ.

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Shutterstock / FOTODOM / NAR studio

Полина Никифорова
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