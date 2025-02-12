Свыше 500 тысяч тонн продовольствия USAID могут сгнить на складах из-за указа Трампа

Более 500 тысяч тонн продовольствия, приобретённого США в рамках программ помощи, могут испортиться из-за приостановки финансирования за границей. Об этом говорится в отчёте Управления генерального инспектора USAID.

Поставки были заморожены после указа президента США Дональда Трампа от 20 января о 90-дневной приостановке зарубежной помощи. 24 января госсекретарь Марко Рубио разрешил исключения для продовольственной помощи, однако продукты, финансируемые через Товарно-кредитную корпорацию (CCC), оказались под угрозой.