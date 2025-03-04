ЕС вслед за США остановил военную помощь Украине
Politico: ЕС приостановил разработку нового пакета помощи Киеву из-за Венгрии
Главы стран ЕС приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Украине на сумму 20 миллиардов евро из-за несогласия Венгрии. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на проект документа Совета Евросоюза.
Накануне представители стран ЕС получили документ на рассмотрение, но из него исчез пункт о новых поставках военной помощи Киеву. На последней встрече стран ЕС Венгрия заблокировала предыдущую версию проекта.
Пакет военной помощи Украине на 20 млрд евро предложила ранее глава Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас. Однако не все члены ЕС выразили солидарность с ней. Так, анонимный дипломат из Евросоюза отмечал, что в сообществе возникли разногласия из-за «недостатка равенства и солидарности» среди государств-членов, поддерживающих Украину.
Киев в ближайшее время не получит не только европейскую, но и американскую помощи. Президент США Дональд Трамп сегодня издал распоряжение о приостановке всей иностранной помощи, предоставляемой США, на срок в 90 дней. Он отметил, что финансирование может быть возобновлено по истечении этого времени после тщательной оценки каждой отдельной программы. Причиной такого решения Вашингтона стала неготовность властей Украины и лично Владимира Зеленского к диалогу о мире.
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