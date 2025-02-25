Призывы Каллас насчёт помощи Украине остались в Европе без поддержки

Некоторые страны Европейского Союза выразили недовольство по поводу нового пакета военной помощи Украине, предложенного главой европейской дипломатии Каей Каллас, так как не желают выделять средства из своих национальных бюджетов. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

Анонимный дипломат из ЕС отметил, что в сообществе возникли разногласия из-за «недостатка равенства и солидарности» среди государств-членов, поддерживающих Украину. Испания, Италия и Португалия предложили связать вопрос помощи с увеличением оборонных расходов в Европе. Они рассчитывают на то, что Брюссель найдет альтернативные способы поддержки Киева, такие как выпуск специальных еврооблигаций или проявление «финансовой гибкости», например, исключение оборонных расходов из расчета дефицита бюджетов стран.

Два других дипломата из Европы добавили, что Германия и Франция также не поддерживают инициативу Каллас, так как уже участвовали в переговорах о предоставлении Украине гарантий безопасности, в то время как другие страны были «менее активны».

По данным Politico, дипломаты ЕС не ожидают принятия конкретных решений по помощи Киеву на саммите, который пройдет 6 марта.