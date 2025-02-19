Европа хочет крови: ЕС уличили в жажде эскалации украинского конфликта
Дипломат Логвинов: Евросоюз остаётся сторонником эскалации конфликта на Украине
Мюнхенская конференция по безопасности 2025 года лишь подтвердила курс Евросоюза на усугубление ситуации на Украине. Об этом заявил директор Департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, проанализировав заявления политиков ЕС.
Дипломат привёл в пример слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила о необходимости достижения «мира через силу», и главы евродипломатии Каи Каллас, что подчеркнула важность перераспределения ресурсов ЕС для продолжения военных действий в Незалежной. Также он напомнил о недавней антироссийской резолюции в ГА ООН, за которой тоже стоит Брюссель.
«Конференция по безопасности наглядно показала, что Евросоюз однозначно выступает в пользу дальнейшей эскалации украинского конфликта», — уверен Логвинов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комплексное урегулирование конфликта на Украине невозможно выполнить без рассмотрения вопросов безопасности Европы. Он также отметил тенденцию мировой политики к переговорам.
Life.ru