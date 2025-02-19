Мюнхенская конференция по безопасности 2025 года лишь подтвердила курс Евросоюза на усугубление ситуации на Украине. Об этом заявил директор Департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, проанализировав заявления политиков ЕС.

Дипломат привёл в пример слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила о необходимости достижения «мира через силу», и главы евродипломатии Каи Каллас, что подчеркнула важность перераспределения ресурсов ЕС для продолжения военных действий в Незалежной. Также он напомнил о недавней антироссийской резолюции в ГА ООН, за которой тоже стоит Брюссель.