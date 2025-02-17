Песков отметил изменение мировой риторики по Украине

«Два месяца тому назад все в мире, за исключением, наверно, России и дружественных нам стран, говорили о том, как во что бы то ни стало продолжать дальше войну, отрадно, что сейчас все пытаются говорить о том, что нужно делать, чтобы во что бы то ни стало войну остановить. Это положительный факт», — сказал Песков журналистам.