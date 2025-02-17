Песков отметил изменение мировой риторики по Украине
Песков: Отрадно, что в мире стали говорить о завершении конфликта на Украине
Отрадно, что мировая риторика по украинскому конфликту сменилась на мирный тон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что ранее многие страны Европы желали продолжения боёв.
«Два месяца тому назад все в мире, за исключением, наверно, России и дружественных нам стран, говорили о том, как во что бы то ни стало продолжать дальше войну, отрадно, что сейчас все пытаются говорить о том, что нужно делать, чтобы во что бы то ни стало войну остановить. Это положительный факт», — сказал Песков журналистам.
Недавно стало известно о предстоящей встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. При этом, по информации Fox News, украинскую сторону туда не приглашали. А лидер США Дональд Трамп также анонсировал «скорую» встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Вскоре стало известно, что РФ представят глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Life.ru