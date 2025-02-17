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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 февраля, 09:53

В Кремле оценили динамику СВО перед переговорами по Украине

Песков: Динамика СВО хорошо известна, эксперты фиксируют её

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал динамику проведения специальной военной операции (СВО) в преддверии переговоров по Украине. По его словам, динамика очевидна.

«Пока СВО продолжается, динамика хорошо известна. Все эксперты видят эту динамику, фиксируют точно», — заявил представитель Кремля на брифинге.

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Напомним, российская и американская делегации договорились о встрече в Саудовской Аравии. При этом, по информации Fox News, украинскую сторону туда не приглашали. Ранее стало известно, кто возглавит делегацию РФ. Президент США также анонсировал «скорую» встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

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Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Александр Юнашев
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