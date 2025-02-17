В Кремле оценили динамику СВО перед переговорами по Украине
Песков: Динамика СВО хорошо известна, эксперты фиксируют её
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал динамику проведения специальной военной операции (СВО) в преддверии переговоров по Украине. По его словам, динамика очевидна.
«Пока СВО продолжается, динамика хорошо известна. Все эксперты видят эту динамику, фиксируют точно», — заявил представитель Кремля на брифинге.
Напомним, российская и американская делегации договорились о встрече в Саудовской Аравии. При этом, по информации Fox News, украинскую сторону туда не приглашали. Ранее стало известно, кто возглавит делегацию РФ. Президент США также анонсировал «скорую» встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.
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