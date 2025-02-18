Комплексное урегулирование конфликта на Украине невозможно выполнить без рассмотрения вопросов безопасности Европы. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, комплексное урегулирование, долгосрочное урегулирование, жизнеспособное урегулирование [на Украине] невозможно без комплексного рассмотрения вопросов безопасности на континенте», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

А ранее Life.ru писал, что Европа проиграла конфликт на Украине в стратегическом плане. Страны ЕС не смогли добиться нужного результата и достичь всех целей. В итоге европейские государства просто нанесли сами себе крупный ущерб.