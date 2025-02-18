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Регион
18 февраля, 09:46

В Кремле назвали условие урегулирования конфликта на Украине

Песков: Разрешение кризиса на Украине невозможно без обсуждения безопасности ЕС

Комплексное урегулирование конфликта на Украине невозможно выполнить без рассмотрения вопросов безопасности Европы. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, комплексное урегулирование, долгосрочное урегулирование, жизнеспособное урегулирование [на Украине] невозможно без комплексного рассмотрения вопросов безопасности на континенте», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков отметил изменение мировой риторики по Украине
Песков отметил изменение мировой риторики по Украине

А ранее Life.ru писал, что Европа проиграла конфликт на Украине в стратегическом плане. Страны ЕС не смогли добиться нужного результата и достичь всех целей. В итоге европейские государства просто нанесли сами себе крупный ущерб.

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Life.ru

Александр Юнашев
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