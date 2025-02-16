Европу понизили до наблюдателя после стратегического провала на Украине
Handelsblatt: ЕС проиграл конфликт на Украине в стратегическом плане
Европейский союз потерпел поражение из-за Украины, он потерял своё политическое и стратегическое влияние, сообщает газета Handelsblatt. Сейчас ЕС нужно просто смириться с проигрышем и продолжать наблюдать за конфликтом и за судьбой Киева со стороны.
«Это стратегический и политический провал первого порядка. Европа проиграла эту войну — не в военном, а в стратегическом плане», — говорится в публикации.
Страны Европы не смогли добиться нужного результата и достичь всех целей. В итоге государства просто нанесли сами себе крупный ущерб. Сейчас они неспособны самостоятельно строить планы на будущее и отстаивать интересы, поэтому этой задачей могут заняться Россия и США.
Сейчас именно Америка идёт к самому быстрому решению вопросов, связанных с Украиной. Спецпосланник президента США Кит Келлогг выразил надежду, что прогресс будет достигнут в течение 100 дней. Это вызывает значительные волнения в Европе, поскольку она ожидала иного поведения со стороны новой американской администрации. Беспокоят ЕС и итоги Мюнхенской конференции, на которой вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс жёстко оценил действия Евросоюза. Главной табуированной темой для Запада остаётся обсуждение возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Можно лишь представить, как изменится выражение лиц европейских лидеров, если Трамп начнёт диалог с российским президентом и признает его надёжным партнёром в вопросе мирного урегулирования на Украине.
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