Европейский союз потерпел поражение из-за Украины, он потерял своё политическое и стратегическое влияние, сообщает газета Handelsblatt. Сейчас ЕС нужно просто смириться с проигрышем и продолжать наблюдать за конфликтом и за судьбой Киева со стороны.

Страны Европы не смогли добиться нужного результата и достичь всех целей. В итоге государства просто нанесли сами себе крупный ущерб. Сейчас они неспособны самостоятельно строить планы на будущее и отстаивать интересы, поэтому этой задачей могут заняться Россия и США.