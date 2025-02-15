«Просто боятся»: В Италии раскрыли истинное отношение ЕС к переговорам по Украине
L'AntiDiplomatico: Европа не хочет урегулирования конфликта на Украине
Европа не хочет урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.
«Было неправдой раньше и остаётся неправдой сейчас то, что головорезы из Брюсселя, Лондона, Парижа, Рима, Берлина или Варшавы намерены «работать ради мира» — нисколько. Они просто боятся, что им придётся всё больше раскошеливаться на вооружение нацистов в Киеве, если и когда Вашингтон действительно перекроет им кран», — говорится в публикации.
Автор статьи указывает на то, что европейские политики не проявляют заботы о судьбах молодых украинцев, которые страдают из-за жадности Европейского Союза и желания Владимира Зеленского продолжать военные действия. Он утверждает, что если бы они искренне стремились к миру, то уже давно прекратили бы выделять миллиарды на «стратегический разгром Москвы».
А ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, намекнул, что не очень доволен первыми шагами российского и американского коллеги. Он заявил, что Киев может рассчитывать на помощь Парижа во время переговоров с РФ по урегулированию конфликта. Кроме того, на Западе признали, что потепление между Россией и США сулит проблемы некоторым государствам.
Shutterstock / FOTODOM / artjazz