Европа не хочет урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«Было неправдой раньше и остаётся неправдой сейчас то, что головорезы из Брюсселя, Лондона, Парижа, Рима, Берлина или Варшавы намерены «работать ради мира» — нисколько. Они просто боятся, что им придётся всё больше раскошеливаться на вооружение нацистов в Киеве, если и когда Вашингтон действительно перекроет им кран», — говорится в публикации.

Автор статьи указывает на то, что европейские политики не проявляют заботы о судьбах молодых украинцев, которые страдают из-за жадности Европейского Союза и желания Владимира Зеленского продолжать военные действия. Он утверждает, что если бы они искренне стремились к миру, то уже давно прекратили бы выделять миллиарды на «стратегический разгром Москвы».